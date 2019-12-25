Неизвестный приставал к 13-летней ученице около школы на Дачном

Произошедшее засняла камера видеонаблюдения, после чего на злоумышленника составили ориентировку.

Полиция разыскивает мужчину, который совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки прямо около школы в Кировском районе. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение в полицию поступило от социального педагога 2-го февраля. По ее словам, инцидент произошел утром в этот же день у школы №585 на Дачном проспекте. Мужчина лет 40 подошел к ребенку и совершил в отношении ее развратные действия. Он был одет в серую куртку и темную шапку, на лице была черная щетина.

На злоумышленника составили ориентировку и направили ее в территориальные подразделения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рецидивист напал на девушку в лифте дома на улице Хошимина.

Фото: Piter.TV