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В Петербурге аноним представился известным тиктокером и сообщил о "заминированных" станциях метро
Сегодня, 10:13
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В Петербурге аноним представился известным тиктокером и сообщил о "заминированных" станциях метро

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В результате осмотра не было найдено ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств.

Как стало известно Piter.TV, в ночь на 20 декабря на электронную почту петербургского метрополитена поступило сообщение от неизвестного, который представился известным тиктокером Иваном Золочевским. Как заявил злоумышленник, он "решил проверить способности правоохранительных органов нашей страны", поэтому на всех станциях метро он заложил взрывчатку. 

Утром полицейские проверили все 72 станции, на которых в ходе осмотра не было найдено ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств. Эвакуация не проводилась. 

Ранее шутник "заминировал" торговый центр на Коломяжском проспекте.

Фото: Piter.TV

 

Теги: минирование, станции метро
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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