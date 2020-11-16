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Неизвестный брызнул в подростка из перцового баллончика на детской площадке в Калининском районе

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Инцидент попал на видео.

Проходий брызнул из перцового баллончика в девушку-подростка на детской площадке на улице Черкасова. Пострадавшую госпитализировали, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 19:30 14-го ноября. Полиция узнала о случившемся из телефонограммы из медицинского учреждения. У 16-летней жительницы Калининского района диагностировали химический ожог бульбарной конъюктивы 1-й степени. В удовлетворительном состоянии потерпевшую отпустили.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Ударников неизвестный ограбил и пырнул ножом двух мужчин. 

Видео: Piter.TV

Теги: детская площадка, перцовый баллончик, химический ожог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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