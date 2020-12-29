Неизвестный "Альваро" заявил о заминировании Пулково, ТЦ и Конституационного суда

Поздним вечером среды, 20 января, в полицию поступило сообщение от УФСБ РФ по Петербургу и области. Как стало известно Piter.TV, правоохранители получили электронное сообщение от некоего Альваро, который заявил о заминировании нескольких объектов в Петербурге и Москве.
Неизвестный пригрозил отправить дроны со взрывчаткой в Пулково, ТЦ "Галерея" и Конституционный суд, а также аэропорт Внуково в столице. Полиция осмотрела все объекты, находящиеся под угрозой, однако не нашла ничего опасного. Эвакуация не проводилась.
Ранее мы рассказывали, что вор вынес всю бытовую технику из квартиры пенсионерки на Будапештской.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все