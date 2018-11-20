Неизвестные в масках ограбили стоматологическую клинику на проспекте Науки

Из кассы они забрали 47 824 рубля выручки и покинули место преступления.

На выходных неизвестные в масках ограбили стоматологическую клинику в Калининском районе. Злоумышленники вынесли 47 824 рубля выручки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В стоматологическую клинику на проспекте Науки неизвестные зашли 3 февраля около 20:40. Они угрожали 35-летней администратору-кассиру предметом, похожим на пистолет и ножом. Из кассы они забрали 47 824 рубля выручки и покинули место преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье 2 часть 162 УК РФ (разбой). пресс-служба МВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Сотрудники продолжают искать злоумышленников и устанавливать детали произошедшего.

Фото: Piter.TV