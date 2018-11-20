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Неизвестные в масках ограбили стоматологическую клинику на проспекте Науки
Сегодня, 9:14
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nastya960

Неизвестные в масках ограбили стоматологическую клинику на проспекте Науки

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Из кассы они забрали 47 824 рубля выручки и покинули место преступления. 

На выходных неизвестные в масках ограбили стоматологическую клинику в Калининском районе. Злоумышленники вынесли 47 824 рубля выручки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

В стоматологическую клинику на проспекте Науки неизвестные зашли 3 февраля около 20:40. Они угрожали 35-летней администратору-кассиру предметом, похожим на пистолет и ножом. Из кассы они забрали 47 824 рубля выручки и покинули место преступления. 

Возбуждено уголовное дело по статье 2 часть 162 УК РФ (разбой).

пресс-служба МВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Сотрудники продолжают искать злоумышленников и устанавливать детали произошедшего. 

Фото: Piter.TV

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Теги: воры, грабили клинику, грабители, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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