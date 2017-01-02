Неизвестные угрожают распространять болезни через сотрудников "Макдоналдса" в Петербурге

Анонимы требуют заплатить им 350 млрд.

В один из ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" поступили угрозы, сообщила "Фонтанка". Анонимные авторы письма утверждали, что начнут 27 декабря распространение болезней через сотрудников и службу доставки общепита, если сеть не заплатит им 350 млрд рублей.

В полицию обратилась менеджер "Макдоналдса" на Ярославском проспекте. Женщина рассказала, что 21 декабря на почту заведения пришло анонимное письмо с угрозами. В нем неизвестные требовали заплатить по 10 биткоинов с каждого ресторана. В случае не выполнения требования они грозили начать травить посетителей ресторана различными болезнями: от гриппа до СПИДа. Использовать для этого они намеревались сотрудников самих заведений и работников службы доставки.

Авторы письма давали на перевод денег пять дней и обещали начать действовать уже 27 декабря.

В Петербурге 79 "Макдоналдсов". Десять биткоинов с каждого ресторана в сумме будет равно 350 млрд рублей. Однако злоумышленники, видимо, не указали адрес для перечисления криптовалюты.

Ранее на Piter.TV: в одном из магазинов Ленобласти обнаружили 150 килограммов опасного мяса.

Фото: Pixabay