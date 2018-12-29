Неизвестные "заминировали" Музей Искусств в Петербурге

На электронную почту директора заведения поступило письмо с угрозами.

Вечером 28 января в полицию Петербурга обратился директор Музея Искусств, который располагается на набережной канала Грибоедова, 103, и рассказал о странном сообщении. По словам мужчины, 24 января к нему на почту пришел текст со следующим содержанием: "Скоро мы взорвем вас. Аллах Акбар!". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Полицейские осмотрели здание музея, однако взрывных устройств и других опасных веществ не обнаружили. Эвакуацию не проводили. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что после сообщения о бомбе из дома в Колпино эвакуировали 30 человек.

Фото: Piter.TV