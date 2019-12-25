Петербуржцы предположили, что так могут укреплять береговую линию.

В понедельник, 26 октября, петербуржцы заметили, что неизвестные сбрасывают мусор в Обводный канал. Фотографии с места событий появились в соцсетях.

Сброс заметили на пересечении набережной Обводного канала и Лиговского проспекта. Петербуржцы предположили, что так могут укреплять береговую линию.

Проще было в середину сразу все скинуть, тут, скорее, ремонтные работы, укрепление береговой линии или дна петербуржцы в соцсетях

В пресс-службе Комитета по природопользованию отметили, что горожане не обращались по этому вопросу с жалобами.

Ранее мы сообщали о том, что КГИОП через суд заставил собственника заняться реставрацией "Казарм" в Петергофе.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк