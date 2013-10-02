Неизвестные проникли в ТИК в Саратове

Позже были установлены личности "неизвестных".

Неизвестные проникли в здание территориальной избирательной комиссии в Саратове. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской мэрии. Известно, что инцидент зафиксирован на территории Заводского района после завершения рабочего дня 16 сентября, в здании, в котором располагается администрация. Сотрудники вызвали представителей закона.

Несколько неизвестных человек проникли на первый этаж, не предъявив документы, об их намерениях нам неизвестно. При фото- и видеофиксации лиц были нанесены удары по рукам. Вызвана полиция. Предполагаю, что это могло быть сделано с целью дискредитации выборов, так как в здании администрации размещен ТИК. Максим Сиденко, глава администрации района

Людмила Кошкина пояснила журналистам, что в 18:40 по местному времени (в 17:40 по московскому времени) в здание зашли член ТИК от КПРФ Иван Тернов и депутат Саратовской гордумы Иван Подсевалов. Их сопровождали две женщины. Они потребовали принять жалобу и предъявить избирательную документацию. Такие действия противоречат российском законодательству.

Путин назвал электронное голосование безопасным.



Фото: Piter.tv