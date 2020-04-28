Неизвестные установили палатку в центре Петербурга

Под Новый год петербуржцы заметили в центре города палатку. Видео появилось в социальных сетях 30 декабря.
Студия в центре города с самой низкой арендой.
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Петербуржцы в комментариях под постом оценили находчивость неизвестных. Кто-то отметил, что зато петербуржцы "обходятся без пап, мам и кредитов". Есть и те, кто считает, что рабочие таким образом восстанавливают кабель связной или осуществляют прокладку кабеля.
Ранее мы писали, что пара украла гирлянды у дома на Кондратьевском проспекте.
Видео: Telegram / Петербург с огоньком
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