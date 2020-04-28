Неизвестные установили палатку в центре Петербурга

Петербуржцы предположили, для чего неизвестные установили палатку.

Под Новый год петербуржцы заметили в центре города палатку. Видео появилось в социальных сетях 30 декабря.

Студия в центре города с самой низкой арендой. автор поста

Петербуржцы в комментариях под постом оценили находчивость неизвестных. Кто-то отметил, что зато петербуржцы "обходятся без пап, мам и кредитов". Есть и те, кто считает, что рабочие таким образом восстанавливают кабель связной или осуществляют прокладку кабеля.

Ранее мы писали, что пара украла гирлянды у дома на Кондратьевском проспекте.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком