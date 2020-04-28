  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:04
178
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестные установили палатку в центре Петербурга

0 0

Петербуржцы предположили, для чего неизвестные установили палатку.

Под Новый год петербуржцы заметили в центре города палатку. Видео появилось в социальных сетях 30 декабря. 

Студия в центре города с самой низкой арендой. 

автор поста

Петербуржцы в комментариях под постом оценили находчивость неизвестных. Кто-то отметил, что зато петербуржцы "обходятся без пап, мам и кредитов". Есть и те, кто считает, что рабочие таким образом восстанавливают кабель связной или осуществляют прокладку кабеля.

Ранее мы писали, что пара украла гирлянды у дома на Кондратьевском проспекте.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: палатка, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии