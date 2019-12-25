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В Петербурге неизвестные избили и бросили на проезжей части водителя минивэна
Сегодня, 10:30
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Alena_Zinovieva

В Петербурге неизвестные избили и бросили на проезжей части водителя минивэна

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Грабители украли у потерпевшего не только деньги, но и угнали его автомобиль.

В ночь на 29 мая в Московском районе Петербурга был совершен налет на водителя черного Dodge Caravan. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На хозяина минивэна неожиданно напали несколько людей. Автомобилиста жестоко избили, а затем бросили на проезжую часть с многочисленными травмами. Грабители украли у потерпевшего не только деньги, но и угнали его автомобиль.

По факту случившегося проводится проверка. Стражи порядка ищут нападавших.

Ранее мы писали, что на Среднем проспекте двое неизвестных избили прохожего молотком.

Фото: Piter.TV

Теги: избиение, налет, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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