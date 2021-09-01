Неизвестные открыли стрельбу на территории школы в США

После стрельбы школу сразу закрыли.

Неизвестные открыли стрельбу на территории средней школы Mount Tabor в американском городе Уинстон-Салеме. Об этом сообщила местная полиция на странице в социальной сети Twitter.

Инцидент произошел в Северной Каролине. После стрельбы школу сразу закрыли. Правоохранительные органы приступили к расследованию. Точной информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, пострадал по меньшей мере один человек. Никаких дополнительных данных о злоумышленнике также не сообщается. Известно, что стрелка объявили в розыск.

Власти города обратились к родителям школьников с просьбой отказаться от поездок в учебное заведение. Их попросили ждать своих детей в торговом центре.

Ранее мы сообщили, что силы нацсопротивления Панджшера опровергли информацию о захвате шести аванпостов.

Видео: YouTube / WXII 12 News