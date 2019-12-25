Негосударственные театры Петербурга покажут свои спектакли на первом передвижном фестивале

Постановки покажут не только под открытым небом, но и в передвижных шатрах.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что в Петербурге негосударственные театры покажут свои спектакли. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

В фестивале будут участвовать такие театры, как "Кукольный формат", "Кукольный дом", Karlsson Haus, "Особняк", театр "За Черной речкой", "Открытое Пространство", "Театральная лаборатория Яны Туминой", "Комик-трест", "Цехъ", "Такой театр", театр Vokrug, "Крафт" и "Небесная карусель".

Отмечается, что спектакли покажут под открытым небом и в передвижных шатрах.

Ранее мы сообщали о том, что Комитет по транспорту решил утвердить стандарты проездных в метро.

Фото:vk.com/lensovet_theatre