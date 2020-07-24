На поддержку негосударственных театров в Петербурге выделят почти 112 млн рублей

Получателей субсидий выберет Комитет по культуре.

Городские власти намерены поддержать развитие частного театрального искусства, обеспечив финансовую помощь негосударственным театрам для расширения репертуара и привлечения дополнительной аудитории.

В соответствии с подписанным губернатором Александром Бегловым постановлением, в 2025 году из бюджета города выделяется 111,9 млн рублей на поддержку спектаклей и премьерных постановок негосударственных театров. Получателей субсидий выберет Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Средства позволят увеличить количество показов спектаклей и подготовить новые сценические постановки, сделав репертуар театров богаче и интереснее, что привлечет новую аудиторию. Ранее театры, поддержанные городом, становились лауреатами многих профессиональных премий, включая высшую театральную награду Санкт-Петербурга — премию "Золотой Софит".

Ранее мы сообщили о том, что НКО в Петербурге получат субсидии на содержание беспризорных животных. Документом установлены требования для получения финансовой поддержки, принципы определения размера выделяемых средств и процедура выбора получателей субсидии. Финансовая помощь предоставляется с целью покрытия части расходов, возникающих в 2025 году на покупку кормов для непромышленных животных, уточняется в тексте постановления.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти