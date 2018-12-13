Нефтяные переговоры Казахстана и Белоруссии могут упереться в транзитные мощности России

Ранее Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.

Предложение Лукашенко по переговорам о поставке нефти в Казахстан стоит обсуждать в рамках экономики этого проекта для Минска. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Ранее Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.

Просьбы Лукашенко к Казахстану о поставках нефти стоит обсуждать не только в рамках экономического, но и политического подтекста. Ведь в финансовом смысле такое проект явно менее привлекателен, чем получение сырья по прежним схемам – из России. Белоруссия много лет получает нефть РФ на самых льготных условиях, которые только возможны. И хотя из-за налогового маневра РФ сырье немного подорожало для Минска, его цена все еще остается крайне привлекательной. Ни одно другое государство не предложит белорусской стороне даже близкие по выгодности условия, и Минск это знает. Однако это не мешает Лукашенко периодически поднимать вопрос других источников – делается это больше по политическим мотивам. Недавний инцидент с загрязнением российской нефти в трубопроводе "Дружба" дал повод для нового заявления в этом ключе, отсюда и инициация переговоров с Казахстаном. Андрей Гордеев, эксперт Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института.

По словам президента Белоруссии, страна сейчас завершает модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и готова закупать сырье. Ертысбаев в ответ сообщил ему, что Казахстан готов поставлять нефть, однако нужно обсудить этот вопрос с Россией. Транспортировку должен обеспечить находящийся на территории России нефтепровод.

Экономика поставок нефти из Казахстана в Белоруссию относительно проста. Едва ли Нур-Султан пойдет на тот же шаг, что и Россия, отменив пошлины на продаваемую Минску нефть – для этого нет политических предпосылок. Максимум, что казахская сторона может сделать – предложить льготную цену на поставляемое сырье. В рамках формирующихся единых энергорынков в рамках Евразийского экономического союза можно предположить, что цена нефти из РК будет складываться по формуле: стоимость российской нефти плюс пошлины. А так как Казахстан с Белоруссией не граничит, нужно учитывать еще и фактор транспортировки, который всегда становится важной составляющей в торговле энергоносителями. Казахстанской нефти предстоит проделать довольно большой путь по территории России, если договоренности когда-нибудь будут заключены. Андрей Гордеев, эксперт Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что, возможно, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят на саммите ЕАЭС вопрос поставок нефти. Их встреча состоится 29 мая.

Пока на эту тему не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее сообщалось, что Россия увеличила поставки сладостей в Африку на 30 процентов.

Фото: Непричёсанные идеи для Лукашенко / ВК.