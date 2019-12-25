Уменьшение инвестиций в добычу нефти может серьёзно повилиять на рынок нефтепродуктов.

Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель к 2025 году. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на инвестиционного директора Northern Trace Capital Тревора Вудса.

Он отметил, что уменьшение инвестиций в добычу нефти может серьёзно повилиять на рынок нефтепродуктов. Это финансовое давление и может увеличить цену на нефть до 150 долларов за баррель.

С Вудсом согласен Аналитик JPMorgan Кристиан Малек. Он считает, что снижение инвестиций приведёт к сокращению добычи, что повлечёт за собой дисбаланс спроса и предложения. Это, в свою очередь, приведёт к серьёзным финансовым вложениям.

Другие специалисты считают, что цены и спрос на нефть в ближайшие годы так и останутся на низком уровне.

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