Недостроенную гостиницу на Карповке пока не будут сносить

Снос отменили из-за близости к историческим зданиям.

В понедельник, 3 августа, стало известно, что гостиницу "Северная корона", которая расположена на набережной Карповки, пока не будут сносить. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Демонтаж долгостроя решили перенести на следующий год из-за того, что гостиница находится слишком близко к историческим зданиям, а частично была построена на историческом основании дореволюционного доходного дома. Окончательное решение о демонтаже примет КГИОП.

Напомним, что гостиница является одним из самых известных городских долгостроев: ее начали строить в середине 1990-х годов, а потом стройка была заброшена. Демонтаж начался в 2018 году, но до сих пор не закончился.

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Фото: "Яндекс.Дзен"