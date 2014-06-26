Недоставленные посылки нашли на помойке в Екатеринбурге

Почтовые отправления пришли в обход таможенного контроля, сообщили в "Почте России".

В Екатеринбурге на помойку выкинули несколько мешков с посылками. Об этом информирует в сетевое издание E1.ru.

По данным СМИ, 28 августа утром к мусорным контейнерам привезли несколько мешков, в которых, как выяснилось позже, находились не доставленные адресатам посылки, предположительно из интерне-магазина AliExpress. По сообщениям очевидцев, на место свалки приходили местные жители, вскрывали пакеты и забирали содержимое себе.

В пресс-службе "Почты России" пояснили, что эти почтовые отправления пришли в обход таможенного контроля. Отмечается, возможно, посылки были доставлены сторонними ТК.

Мы провели расследование и выяснили, что эта партия посылок поступила на территорию России не через "Почту". Соответственно, они также не проходили таможенный контроль на месте международного почтового обмена в Екатеринбурге. пресс-служба "Почты России"

По данному факту Уральским таможенным управлением будет проведена проверка.

Ранее мы сообщали, что "Почта России" сокращает сроки доставки посылок.

Фото: ВК / Инцидент Екатеринбург