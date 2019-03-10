Неделя начнется для петербуржцев с сильного ветра

МЧС напоминает о правилах безопасности.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозирует сильный ветер 17 февраля. Порывы ветра могут достигать до 25-28 метров в секунду. Температура может подняться до 7 градусов тепла. Ожидается дождь.

Специалисты напоминают о правилах безопасности и просят при ветре закрывать окна, убирать машины в гараж и подальше от деревьев и столбов. Также на улице стоит обходить рекламные щиты и шаткие строения.

Ранее мы сообщали, что на карьере под Шапками полицейский утопил квадроцикл.

Фото: pixabay.com