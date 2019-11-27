В России недельная инфляция сохранилась на уровне 0,1%

Еще неделей ранее в стране была вовсе нулевая инфляция.

Инфляция в России в период с 19 по 25 ноября составила 0,1%. Такой показатель сохраняется уже вторую неделю. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Еще неделей ранее в стране была вовсе нулевая инфляция. Всего с начала ноября цены на потребительские товары выросла на 0,3%, а с начала года – на 2,7%.

В Москве за прошлую неделю цены на некоторые продукты даже снизились. Сахар и пшено подешевели на 1,9%, свинина, риск и курятина – на 0,2%. Но, например, стоимость мороженой рыбы увеличилась на 0,6%, сливочное масло – на 0,2%.

По прогнозу Министерства экономического развития, инфляция в этом году составит 3-3,3%, по предположениям Центробанка – 3,2-3,7%.