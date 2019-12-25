Небольшой снег заставит отступить морозы в Петербурге 19 февраля

Влияние на погоду в городе окажет теплый атмосферный фронт.

В пятницу, 19 февраля, на синоптическую ситуацию в Петербурге окажет влияние теплый атмосферный фронт. Медленно приближаясь с запада, он закроет небо плотными облаками и местами вызовет небольшой снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха сегодня в городе составит -9…-11 градусов. В Ленобласти ожидается -8…-13 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее синоптик рассказал, когда в Петербурге отступят морозы.

Фото: Instagram / smstolyarov