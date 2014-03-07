Небо над Ленобластью озарят "Лучи Победы"

Акция состоится 24 июня в 22:00.

Всероссийская акция "Лучи Победы" в Ленинградской области, посвященная тем, кто отдал жизни в борьбе за свободу нашей Родины, пройдет 24 июня в городах воинской славы Выборге, Тихвине, Луге и Гатчине и в городе воинской доблести – Волхове. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В этом году центральной площадкой проведения акции станет Тихвин. На площади в честь Героя Советского Союза Кирилла Мерецкова в Тихвине у стелы "Город воинской славы" 24 июня в 22:00 под песни военных лет небо осветят лучи прожекторов в память о начале Великой Отечественной войны. Вместе с ветеранами на акцию соберутся горожане, волонтеры, представители общественных организаций и администрации города.

В это же время акция пройдет на Привокзальной площади в Волхове у стелы "Город воинской доблести", в Выборге "Лучи Победы" осветят площадь Выборгских полков и стелу "Город воинской славы", в Гатчине мероприятие состоится на площади у стелы "Город воинской славы", в Луге акция пройдет в сквере Воинской славы у стелы "Город воинской славы".

Присоединиться к акции могут все желающие и организации, включив прожекторы на своих зданиях и жилых домах, или просто придя на акции.

На Дворцовой площади 22 июня выложат картину из 50 тысяч свечей.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти