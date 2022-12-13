В СБ ООН оценили ситуацию с религией на Украине.

Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета Безопасности Всемирной организации сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат уверен, что на территории соседнего с РФ государства формируются русофобские и человеконенавические тенденции.

Тенденции по формированию авторитаризма и диктатуры на Украине начались задолго до СВО. Эти действия киевского режима напрямую угрожают последствиями для мира и безопасности. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В России пояснили коллегам, что страна не ставила и никогда не ставит перед собой задачу по уничтожению Украины как государства. Но при этом Кремль не будет мириться с тем, что около государственной границы растет такая внешняя угроза.

Небензя: трагедия в Днепропетровске случилась из-за нарушения Киевом гуманитарного права.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций