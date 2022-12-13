Небензя: трагедия в Днепропетровске случилась из-за нарушения Киевом гуманитарного права

В СБ ООН рассказали, почему ракета в городе упала на жилой дом.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя рассказал на заседании Совета Безопасности ООН о том, что трагедия в городе Днепропетровске случилась из-за нарушения киевским режимом международного гуманитарного права. Дипломат пояснил коллегам, что российская ракета в зоне специальной военной операции была выпущена по объектам энергетической инфраструктуры страны, но в результате ее подбили местные силы противовоздушной обороны. Небензя подчеркнул, что сама установка ПВО Украины размещалась на территории жилых кварталов, что является нарушением норм мирового гумправа. После этого ракета упала на здание с людьми.

Если бы украинское руководство проявило готовность к мирным переговорам на реалистичных условиях, которые позволили бы устранить причины, вызвавшие необходимость СВО. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил, что каноническая УПЦ не подчиняется России.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций