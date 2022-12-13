В СБ ООН рассказали о том, что к России не обращались из УПЦ за тем, чтобы было проведено заседание Совбеза.

Небензя заявил, что каноническая УПЦ не подчиняется России. Соответствующее заявление российский постоянный представитель при Всемирной организации сделал на заседании Совета Безопасности. Дипломат пояснил коллегам, что киевский режим пытается доказать миру обратное. Эксперт пояснил, что в социальных сетях распространилось заявление местной Украинской православной церкви о том, что она не обращалась к Москве с просьбой о проведении сегодняшнего заседания, а также не уполномочивала Россию выступать от имени УПЦ в ООН.

Это действительно так, к нам с такой просьбой никто с Украины не обращался. Мы не говорим от имени УПЦ. И это только лишний раз подтверждает тот факт, что УПЦ не подчиняется России. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил, что Украина оказалась на пороге межконфессионального конфликта.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

