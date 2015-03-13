Небензя заявил, что не будет слушать на Совбезе ООН постпреда Украины

Постпред РФ вышел из зала, не став слушать украинского дипломата.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что не будет слушать на заседании Совета Безопасности Всемирной организации своего коллегу их Украины Сергея Кислицу. Соответствующее заявление дипломат из РФ сделал в ходе выступления на очередном заседании, посвященному украинскому кризису. Ранее иностранный дипломат от киевского режима неоднократно делал оскорбительные заявления в отношении дипломатов из Москвы в собственных аккаунтах в социальных сетях и на заседаниях СБ ООН.

Хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима. Он в очередной раз отметился выдающимся твитом. Тем, кто не знаком с его творчеством, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Киев, по сути, исповедует запрет на свободу вероисповедания.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций