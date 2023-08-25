Небензя заявил, что на Украине с каждым днем укрепляется тоталитарная диктатура

Постпред РФ в ООН рассказал о вражеском отношении киевского режима ко всему русскому.

Настоящая тоталитарная диктатура, в которой запрещено инакомыслие и переписывается история, ежедневно укрепляется на территории Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал постоянный российский представитель Василий Небензя. Дипломат напомнил иностранным коллегам о десятках тысячах граждан Украины, которые были арестованы только за то, что просматривают в интернете российские онлайн-ресурсы, слушают русскую музыку на мобильных устройствах и читают русские книги.

Главное "достижение" - это укрепляющаяся с каждым днем настоящая тоталитарная диктатура, где запрещено инакомыслие, переписывается история, а в ранг государственной политики возведены героизация нацизма, восхваление приспешников Гитлера. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя считает, что все, что было связано с Россией, объявлено киевский режимом в этой стране вражеским еще задолго до начала специальной военной операции. В качестве негативных примеров он привел политические убийства, шантаж и запугивание оппонентов действующей власти в стране.

Россия направила СБ ООН письмо с призывом к Западу не допустить диверсий на ЗАЭС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций