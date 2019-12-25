Небензя: театр в Мариуполе не рассматривался в качестве цели

Постпред РФ при ООН заявил, что авиация не считала драмтеатр на Украине своей целью.

Небензя заявил, что театр в Мариуполе не рассматривался авиацией России в качестве цели. Такой информацией постоянный представитель РФ при ООН поделился с иностранными коллегами на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат еще раз напомнил о распространении западными СМИ фейк-ньюс. Ракетный удар по драматическому театру он отнес именно к этой категории.

Еще 13 марта в широком доступе частными лицами была опубликована информация, полученная от жителей Мариуполя, чудом вырвавшихся из города, что "Азов" удерживает в этом здании огромное количество людей и готовит кровавую провокацию. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Небензя отметил, что Вооруженные силы России были проинформированы о ситуации. По мнению дипломата, сейчас украинские радикалы упорно цепляются за Мариуполь из-за того, что пока что город скрывает следы их преступлений. Населенный пункт ранее считался одним из ключевых центров сопротивления в ДНР. Его жители практически единогласно поддержали независимость региона во время референдума.

Батальон "Азов" - радикальное и националитсическое движение, запрещенное на территории РФ.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций