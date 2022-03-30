Небензя: санкции ведут к кризису исторического масштаба

Постпред РФ при ООН дал оценку продовольственному кризису в мире.

Василий Небензя заявил, что односторонние санкции Запада против России ведут к глобальному кризису исторического масштаба. Соответствующее заявление постоянный представитель РФ сделал на заседании Совета Безопасности ООН. Он рассказал коллегам об угрожающем миру продовольственном кризисе.

Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России, не подумав ни о населении государств так называемого глобального юга. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат полагает, что попытка Запада изолировать Россию в экономическом, финансовом и логистическом планах от налаженных многолетних каналов сотрудничества, уже сейчас оборачивается экономическим кризисом исторического масштаба. Он призвал отказаться от ограничений ради обеспечения бесперебойных поставок и стабилизации международных сельскохозяйственных рынков.

Инициативы об исключении РФ из СПЧ вызывают обеспокоенность.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

