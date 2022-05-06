Небензя рассчитывает, что председательство США в СБ ООН будет успешнее, чем Британии

Постпред РФ не стал благодарить Лондон за работу на посту председателя в апреле.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя рассчитывает, что председательство США в Совете Безопасности ООН будет успешнее, чем это было во время британского управления. Такое заявление дипломат сделал в рамках заседания, посвященного кризису на Украине. В РФ надеются на то, что Вашингтон беспристрастно исполнит свои международные обязанности в мае, а также не будет злоупотреблять своими возможностями для выступления в национальном качестве.

Рассчитываем, что в отличие от предшествующего ваше председательство будет эффективным и беспристрастным, как это должно быть свойственно председателю. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Напомним, что в апреле пост председателя Совета Безопасности ООН занимала Великобритания. Страна дважды фактически заблокировала проведение заседания Совбеза по запросу российской стороны в связи с западными фальсификациями в Буче Киевской области. В речи Василий Небензя решил воздержаться от традиционного поздравления председателя с успешно выполненной работой.

МИД обвинил США в срыве участия делегации России в заседании комитета ООН по информации.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций