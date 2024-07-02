Небензя прокомментировал резолюцию США о прекращении огня в Газе

Постпред РФ в ООН оценили палестинскую проблему на Ближнем Востоке.

Ни один элемент американской резолюции в Совете Безопасности при Всемирной организации о поэтапном прекращении огня в Газе не был выполнен, а Москве неясны ее окончательные параметры. Соответствующее заявление российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя сделал перед журналистами на пресс-конференции в штаб-квартире в Нью-Йорке, посвященной председательству РФ в ООН в июле 2024 года. Дипломат добавил, что за время своего председательства РФ в СБ ООН, которое началось 1 июля и продлится один месяц, обстановка в Палестине останется в центре внимания СБ.

Как неоднократно предупреждала Россия, ни один элемент последней резолюции, принятой Советом Безопасности по инициативе США, – 2735 – не был выполнен, и до сих пор неясно, каковы окончательные параметры предложения и согласились ли стороны его принять. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Палестина будет в центре внимания СБ ООН в июле.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций