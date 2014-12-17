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Небензя: Палестина будет в центре внимания СБ ООН в июле

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Постпред РФ в ООН рассказал о темах, которые будут важны для РФ в июле.

Палестина будет в центре внимания Совета Безопасности ООН в июле текущего года. Соответствующее заявление российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя сделал перед журналистами на пресс-конференции в штаб-квартире в Нью-Йорке, посвященной председательству РФ в ООН в июле 2024 года. Дипломат пояснил СМИ, что в настоящее время на территории сектора Газа нет как никаких признаков улучшения ситуации. Он добавил, что  перспектива установления режима прекращения огня в анклаве не просматривается.

Очевидно, ситуация в Палестине будет оставаться в центре внимания. К сожалению, нет как никаких признаков улучшения ситуации там, так и близости прекращения огня.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: возможная поставка Израилем Patriot Украине может иметь последствия.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, палестина, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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