Постпред РФ в ООН оценил возможные изменения в отношениях между Израилем и Россией.

Возможная поставка израильским руководством систем противоракетной обороны Patriot американского производства армии киевского режима будет иметь за собой политические последствия. Соответствующее заявление российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя сделал перед журналистами на пресс-конференции в штаб-квартире в Нью-Йорке, посвященной председательству РФ в ООН в июле 2024 года. Таким образом спикер отреагировал на вопрос СМИ о том, как подобное развитие событий может отразиться на отношениях Москвы и еврейского государства.

Вооружения, кем бы они ни направлялись <...> Украине, в конечном счете будут уничтожены, как и другие вооружения Запада и США. Это очевидно. Но я предполагаю, что это, конечно, может иметь определенные политические последствия. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что Россия с 1 июля стала председателем Совета Безопасности ООН на один месяц.

Небензя заявил, что кризис на Украине нельзя урегулировать за одни сутки.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций