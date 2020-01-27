Небензя: "процесс" с референдумами может "пойти дальше"

Постпред РФ в ООН рассказал о стратегических просчетах киевского режима.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя прокомментировал на заседании Совета Безопасности ООН ход референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, подконтрольных России территорий в Запорожской и Харьковской области в состав РФ. По мнению дипломата, если политика киевского режима по отношению к русскоязычному населению продолжится, то "процесс" голосования может пойти дальше вышеуказанных регионов. Москва призывает украинские власти изменить свою позицию, ориентироваться на национальные интересы и мнение граждан.

Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской, и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат уверен в том, что украинский народ хочет мира, но данный сценарий не входит в планы Лондона и Вашингтона. По словам Небензи, в противном случае страны коллективного Запада не поставляли бы киевскому режиму вооружение и финансовую поддержку.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций