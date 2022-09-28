Небензя: Зеленскому не удастся сорвать частичную мобилизацию в России

Дипломат напомнил о видеообращении украинского лидера к россиянам.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удастся сорвать объявленную президентом РФ Владимиром Путиным частичную мобилизацию в России. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совета Безопасности ООН. Эксперт заметил, что иностранный политик "не постеснялся" за последние дни записать несколько видеообращений по-русски. Небензя уверен в том, что подобные манипуляции в РФ не пройдут.

….Попытаться по майданным рецептам "вбить клин" между властью и обществом. Вот и сегодня президент Зеленский с экрана утверждал, что в ходе мобилизации призываются прежде всего граждане нерусских национальностей. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил о "вопиющих двойных стандартах" Запада по референдумам.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций