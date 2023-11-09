Небензя призвал прекратить огонь в секторе Газа, а не обсуждать его будущее

Постпред РФ в ООН назвал первоочередную задачу для Палестины.

Сейчас еще не наступило время для того, чтобы обсуждать будущее сектора Газа и то, как там будет осуществляться управление. Соответствующее заявление перед журналистами сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат заметил, что на сегодняшний момент требуется прекратить огонь в палестинском анклаве. Таким образом спикер оценил слова сотрудника Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби о том, будущее сектора Газа должны определять сами палестинцы, но структура управления регионом после завершения текущего конфликта с еврейским государством пока не определена.

Сейчас не время обсуждать, что будет в Газе, и как будет осуществлять управление. Сейчас время прекратить огонь и защитить мирных граждан, которых массово убивают. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил о нежелании Запада наказать виновных в подрыве "Северного потока".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций