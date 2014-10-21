Небензя призвал Гросси и Гутерриша прокомментировать десант Украины на ЗАЭС

В СБ ООН Василий Небензя прокомментировал доклад МАГАТЭ по визиту на ЗАЭС.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя призвал главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генерального секретаря Антониу Гутерриша прокомментировать десант Украины на территорию Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совета Безопасности ООН, отреагировав на выступление Гросси по видеосвязи с результатами визита делегации на ЗАЭС.

Хотели бы спросить вас, господин гендиректор, как отразилась на работе миссии попытка ВСУ ее сорвать через высадку диверсантов с целью силового захвата ЗАЭС. Как вы можете прокомментировать эти действия. Василий Небензя, постпред РФ

Дипломат напомнил о том, что сотрудники департамента безопасности ООН входили в состав миссии МАГАТЭ. Они работали над вопросами обеспечения режимного объекта. Небензя считает, что по долгу своей службы эти люди должны были заниматься оценкой ситуации, а также быть в курсе деятельности, которая создает риски для нормального функционирования ЗАЭС.

В ООН заявили, что не знают, кто обстреливает ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций