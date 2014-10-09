В ООН заявили, что не знают, кто обстреливает ЗАЭС

Стефан Дюжаррик призвал прекратить обстрелы АЭС в Запорожской области.

Во Всемирной организации заявили о том, что не знают, кто обстреливает территорию запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Чиновник объяснил прессе, что на текущий момент не делает выводов об этом. Однако Женева призывает стороны конфликта прекратить обстрелы режимного объекта.

Тот факт, что у нас нет оценки, не означает, что мы не призываем прекратить обстрелы. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что ЗАЭС, находящаяся на левом берегу реки Днепра, около города Энергодар, является самой крупной по количество энергоблоков и установленной мощности атомной электростанцией в европейском регионе. Сейчас объект находится под охраной российской стороны. Дипломаты говорили о том, что такая защита необходима ради предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций