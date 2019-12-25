Небензя объяснил, почему Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН

Постоянный председатель России при ООН Василий Небензя объяснил, почему Москву нельзя лишить места в Совете Безопасности ООН. Информацией дипломат поделился в эфире телеканала "Россия-24". Специалист уточнил, что убрать РФ из формата нельзя согласно Уставу международной организации.
В ответ на вопрос, "можно ли лишить" (РФ членства в СБ ООН), я отвечу - нет. Это невозможно по Уставу ООН.
Василий небензя, постпред РФ при ООН
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что идея о лишении России членства в ООН маргинальна. Она добавила, что такой сценарий заведомо неосуществим.
ООН: разобщенность СБ мешает урегулированию кризиса на Украине.
Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций
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