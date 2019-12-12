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ООН: разобщенность СБ мешает урегулированию кризиса на Украине
Сегодня, 8:19
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ООН: разобщенность СБ мешает урегулированию кризиса на Украине

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Стефан Дюжаррик привел позицию генсека ООН по ситуации вокруг Украины.

В ООН сообщили, что разобщенность СБ мешает урегулированию кризиса на Украине. Такое мнение на брифинге с журналистами высказал официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик. Чиновник заметил, что достичь мира будет сложнее, если постоянные члены Совета Безопасности при международной организации разобщены.

Единственное, что я скажу: разобщенность в Совете Безопасности представляет собой усложняющий фактор в деле завершения этого кризиса.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь главы ООН

Напомним, что 17 марта постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя объяснил прессе, что Москва сняла запрос на голосование в Совете Безопасности ООН по своему проекту резолюции о гуманитарной ситуации на Украине. Это решение связано с тем, что на ряд иностранных делегаций в настоящее время оказывается давление со стороны Запада.  При этом сам проект резолюции российская сторона не отзывает.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
 

Теги: оон, сб оон, совет безопасности, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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