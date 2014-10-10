Небензя: Россия признала ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации

Дипломат рассказал, что Запад игнорирует права жителей Донбасса.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил о том, что Москва признала суверенитет ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации на Донбассе. Такое заявление дипломат сделал во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященному вопросу кризиса на Украине. Эксперт уточнил, что страна на протяжении восьми лет надеялась на диалог между Киевом и Луганской и Донецкой народными республиками, но при этом "майданная власть" таких намерений не имела.

Мы приняли решение о том, что народ Донбасса имеет право считать себя независимым... В условиях неприкрытого геноцида и попрания главного права человека - права на жизнь - наша страна не могла более оставаться безучастной к судьбе четырех миллионов донбассцев. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Небензя подчеркнул иностранным коллегам, что прежде всего в Москве руководствовались тем условием, что высшая ценность - это человеческая жизнь. По словам дипломата, критика Запада является проявлением полного безразличия к судьбам жителей Донбасса. При этом РФ не думает, что на данном этапе конфликт в регионе полностью исчерпан, так как не завершились обстрелы ВСУ мирных кварталов и граждан.

Небензя: "либеральничать" с нарушителями режима перемирия на Донбассе никто не станет.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

