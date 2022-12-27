Среди пострадавших есть работники лесного хозяйства, а также дети и женщины.

Не менее 15 человек ранены в результате нападения леопарда в Индии. Об этом сообщает телеканал Times of India со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в штате Ассам. Среди пострадавших есть работники лесного хозяйства, а также дети и женщины. Сообщается, что леопард, скорее всего, вторгся в кампус в поисках еды из расположенного рядом заповедника дикой природы.

Представитель властей города Джорхат Ранджит Конвар сообщил, что животное стало очень агрессивным, в связи с чем было принято решение расставить ловушки внутри кампуса для захвата для его захвата.

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Видео: Telegram / РИА Новости