Названо новое препятствие в сделке между Россией и Саудовской Аравией

РФ и саудиты хотят, чтобы к сделке присоединились США.

Стало известно о новом препятствии в сделке между Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти. О нём пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что страны не могут договориться в параметрах уменьшения добычи. При этом РФ и саудиты хотят, чтобы к сделке присоединились США. Однако президент Штатов Дональд Трамп отрицает такой сценарий.

Тему участия в сделке США будут обсуждать на встрече министров энергетики стран "большой двадцатки". Она состоится 10 апреля.

Bloomberg также отметил, что Россия и Саудовская Аравия не могут прийти к соглашению, так как пытаются выяснить — кто начал ценовую войну на нефтяном рынке.

Ранее СМИ сообщали, что в правительстве подготовили стресс-тесты для компаний с нефтью по $10 и карантином до осени.