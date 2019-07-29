Эксперты: в России не хватает токарей и слесарей

В России существует нехватка рабочих со средним или средне-специальным и высшим техническим образованием.

В России существует нехватка рабочих со средним или средне-специальным и высшим техническим образованием. Об этом стало известно из исследований компании HeadHunter.

Специалисты по поиску персонала отметили, что в 43% не хватает рабочих-токарей, слесарей-техников и других. Работодатели ждут от них добросовестной работы и дисциплины (56%), специализированных знаний (55%) и готовности к переобучению и повышению квалификации (37%).

Также не хватает работников с высшим техническим образованием (41%). Работодатель ждет от них высоких знаний (73%), владения навыками программирования и IT-системами (49%), дисциплинированности (43%).

Ранее работники Балтийского завода устроили опрос на тему заработной платы на предприятии.