Названы три сферы, в которых петербуржцы могут получать 100 тысяч рублей

Первое место заняли IT-специалисты, зарплаты которых выросли за год в разы.

Жителям Петербурга рассказали, в каких сферах можно получить по 100 тысяч рублей и выше. Первое место заняли IT-специалисты, зарплаты которых выросли за год в разы, сообщает пресс-служба hh.ru.

Петербургские айтишники попали в топ-3 самых высокооплачиваемых сотрудников. Далее следуют специалисты, которые трудятся в высшем менеджменте, а также занятые в строительстве горожане.

По уровню дохода Петербург делит третье место с Тюменской и Московской областью. Чаще всего рассчитывать на зарплаты от 100 тысяч рублей могут те, кто работает в Новосибирской области и в Москве.

Более 32% опрошенных петербуржцев получают 50-100 тысяч рублей в месяц. Многие из них работают в транспортной сфере, или это рабочий персонал. По 30-50 тысяч в месяц получают специалисты из сферы строительства, закупок и автобизнеса. Студенты и начинающие специалисты, администраторы и работники образования и науки получают зарплату в пределах 30 тысяч рублей.

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