Россияне не смогут увидеть полное затмение Солнца 2 июля

Затмение будет лучше всего видно в Аргентине, Чили и над юго-восточной частью Тихого океана.

Полное солнечное затмение произойдет 2 июля и продлится 4,5 минуты. Увидеть это небесное явление смогут жители Западного полушария Земли. Максимальная фаза затмения длительностью в 1,05 наступит в 22:23 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

Лучше всего видно будет аргентинцам и чилийцам, а также над юго-восточной частью Тихого океана.

Во время затмения Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если в центре линии будет Луна, то люди видят солнечное затмение, если по центру Земля, то лунное.

Всего в этом году будет пять затмений, три солнечных и два лунных. Россияне не смогут увидеть только солнечного затмения 2 июля, все остальные явления есть возможность посмотреть.

В августе 2018 года петербуржцы наблюдали за солнечным затмением.

Видео: YouTube/ Andrew Kutcher

YouTube/ NASA