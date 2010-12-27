Названы станции метро Петербурга, на которых чаще всего забывают вещи

С начала года сотрудники подземки нашли 1976 предметов.

В метро Петербурга рассказали, на каких станциях пассажиры чаще всего забывают вещи. Об этом пишет 78.ru.

Оказалось, что чаще всего бесхозные предметы лежат на конечных станциях: "Проспект Ветеранов", "Купчино", "Девяткино", "Парнас", "Рыбацкое", "Беговая", "Комендантский проспект", "Спасская" и "Улица Дыбенко".

Также часто забывают вещи на центральных станциях метро, среди них "Невский проспект", "Технологический институт", "Гостиный двор", "Сенная площадь" и "Садовая". Также нередко находят забытые предметы на станциях, расположенных вблизи ж/д вокзалов – "Ладожская", "Площадь Ленина" и "Обухово".

С начала года сотрудники петербургской подземки нашли 1976 бесхозных предмета, из них 1282 забрали хозяева.

Ранее мы писали, какие вещи петербуржцы теряют в метро чаще всего.

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