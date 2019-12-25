Дерматолог дала советы по увлажнению обгоревшей кожи.

Названы способы спасти обгоревшую кожу. Об этом рассказала в интервью для радио Sputnik доктор медицинских наук Светлана Жабоева. Дерматолог пояснила, что в жару ультрафиолет легко может повредить кожу. Сначала она может покраснеть, стать чувствительной, а через некоторое время - шелушиться.

В первую очередь необходимо умыться прохладной водой, чтобы удалить излишки пота и внешних загрязнений, и на практически влажную кожу нанести успокаивающий крем Светлана Жабоева, дерматолог

Специалист рекомендовала использовать для обгоревшей кожи аптечные средства, которые содержат бепантен или другие увлажняющие ингредиенты. Она рекомендует использовать легкие эмульсии, а не жирные кремы. Наносить состав на кожу следует каждые три-пять часов.

Дерматолог напомнила, что шелушение не стоит удалять самостоятельно. Его следует увлажнить увлажняющей эмульсией, молочком и масками на гидрогелевой или тканевой основе, содержащие гиалуроновую кислоту. Для ожогов на лице не следует использовать механические и химические скрабы. Кожа должна естественным образом скатываться и отходить. Специалист советует нанести на кожу кисломолочный продукт или сливки.

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