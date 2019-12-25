Эксперт назвал способы определения блокировки пользователя в WhatsApp

С точностью до 100% нельзя узнать, заблокировали вас или нет.

Генеральный директор компании АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, как можно определить, заблокировали вас в WhatsApp или нет. Об этом пишет агентство "Прайм".

По словам эксперта, точность таких методов не будет 100-процентной. Иногда речь может идет не о блокировке, а о мерах конфиденциальности, настроенных в мессенджере вашего собеседника. Однако если у вас не получается добавить контакт в совместный чат или группу, то весьма вероятно, что вас заблокировали.

Кроме того, заблокированный пользователь WhatsApp не сможет совершить вызов – звонок либо сбрасывается, либо многократно повторяется. Стоит проверить и статус доставки сообщений. Если внизу стоит одна галочка, это значит, что сообщение отправлено, но не доставлено в гаджет контакта. Это может быть по двум причинам: либо аппарат абонента выключен, либо вы заблокированы.

Индикатором блокировки может быть и время последнего посещения приложения или пропажа информации о контакте (его фото и описание). И даже при выявлении всех этих пунктов вероятность того, что вас заблокировали равна 99%. Не исключено, что контакт просто решил удалиться из мессенджера.

Ранее эксперт назвал настройки, без которых опасно использовать WhatsApp.

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