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Названы специальности, которыми интересуются студенты и школьники Петербурга
Сегодня, 17:45
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Названы специальности, которыми интересуются студенты и школьники Петербурга

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Чаще всего учащиеся школ ищут первую работу в Центре занятости.

Петербургские школьники планируют связать временную подработку с работой на компьютере и IT-технологиями. А студенты хотят работать в сфере гостиничного или ресторанного бизнеса. Об этом сообщили на портале канала "Санкт-Петербург" со ссылкой на Наталию Чернегу.

Чаще всего школьники ищут первую работу в Центре занятости. А студенты самостоятельно изучают вакансии в Интернете и откликаются на них. 

Ранее на Piter.tv: более ста молодых петербургских ученых и аспирантов смогут получить стипендии и гранты президента Владимира Путина.

Фото: Pexels

Теги: образование, саморазвитие, специальности, студенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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