Названы специальности, которыми интересуются студенты и школьники Петербурга

Чаще всего учащиеся школ ищут первую работу в Центре занятости.

Петербургские школьники планируют связать временную подработку с работой на компьютере и IT-технологиями. А студенты хотят работать в сфере гостиничного или ресторанного бизнеса. Об этом сообщили на портале канала "Санкт-Петербург" со ссылкой на Наталию Чернегу.

Чаще всего школьники ищут первую работу в Центре занятости. А студенты самостоятельно изучают вакансии в Интернете и откликаются на них.

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